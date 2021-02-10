Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди: снова ждем результативной игры

Прогноз Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди (11.02.2021), ставки и коэффициенты

Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди (11 февраля), ставки и коэффициенты

11 февраля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Якопо Берреттини , а противостоять в этом поединке будет Федерико Арнабольди.



Якопо Берреттини сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11 февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Федерико Арнабольди. По Москве данный поединок начнется в 11:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Федерико Арнабольди, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди:

11 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Федерико Арнабольди, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Федерико Арнабольди выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Якопо Берреттини

Якопо Берреттини отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Якопо Берреттини проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Якопо Берреттини проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Якопо Берреттини играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Якопо Берреттини больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Федерико Арнабольди

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Федерико Арнабольдив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Федерико Арнабольди играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Федерико Арнабольди держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Федерико Арнабольди демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Федерико Арнабольди находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди (11 февраля), ставки и коэффициенты

Якопо Берреттини

Якопо Берреттини не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Якопо Берреттини любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Якопо Берреттини умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Якопо Берреттини не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Якопо Берреттини умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Федерико Арнабольди

Этот сезон Федерико Арнабольди проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Федерико Арнабольди снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Федерико Арнабольди слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Федерико Арнабольди допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди: снова ждем результативной игры

Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Якопо Берреттини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Федерико Арнабольди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Якопо Берреттини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Федерико Арнабольди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Якопо Берреттини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Федерико Арнабольди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Якопо Берреттини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Якопо Берреттини — Федерико Арнабольди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Якопо Берреттини и Федерико Арнабольди.



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