Прогноз Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) (11.02.2021), ставки и коэффициенты

Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). Прогноз, ставки на матч (11.02.21)

11.02.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Испании, в котором на своей площадке местный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) примет соперника по национальному первенству КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен).



Баскетболисты клубов Сиудад де лос Аделантадос (жен) и КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) в 23:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 11.02.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сиудад де лос Аделантадос (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сиудад де лос Аделантадос (жен) также является лидером по количеству побед.



Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) проводит на своей площадке, и 11.02.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен), а один раз сильнее были игроки БК КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен).

Сиудад де лос Аделантадос (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Сиудад де лос Аделантадос (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Чемпионат Испании, Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

На 11.02.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 23:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). Прогноз, ставки на матч(11.02.21)

Сиудад де лос Аделантадос (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сиудад де лос Аделантадос (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 11.02.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сиудад де лос Аделантадос (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сиудад де лос Аделантадос (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сиудад де лос Аделантадос (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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