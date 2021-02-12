Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.21)

Прогноз Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс (13.02.2021), ставки и коэффициенты

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс (13-го февраля), ставки и коэффициенты

13-го февраля в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз примет соперника по национальному первенству ЛИУ Шаркс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз – ЛИУ Шаркс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 13-го февраля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК ЛИУ Шаркс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз проводит на своей площадке, и 13-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба ЛИУ Шаркс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз, а один раз сильнее были игроки БК ЛИУ Шаркс.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



ЛИУ Шаркс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс травмированы только игроки глубокого резерва.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 13-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.21)

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ЛИУ Шаркс

Два года назад баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го февраля сыграет матч против БК ЛИУ Шаркс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-355274-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-vashington-uizards-nyu-york-niks-13-02-21/