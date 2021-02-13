Рубен Бемельманс — Лукаш Росол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.21)

Прогноз Рубен Бемельманс — Лукаш Росол (14-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рубен Бемельманс — Лукаш Росол 14-го февраля

14-го февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рубен Бемельманс , а противостоять в этом поединке будет Лукаш Росол.



Так как Рубен Бемельманс в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лукаш Росол, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го февраля. Но, доказать обратное Рубен Бемельманс все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рубен Бемельманс — Лукаш Росол:

Теннисный поединок Рубен Бемельманс — Лукаш Росол запланирован организаторами турнира на 14-го февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рубен Бемельманс и Лукаш Росол встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рубен Бемельманс имеет три победы при одном поражении.

Рубен Бемельманс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Рубен Бемельманс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Рубен Бемельманс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Рубен Бемельманс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Рубен Бемельманс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лукаш Росол

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лукаш Росолв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лукаш Росол играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лукаш Росол держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лукаш Росол демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лукаш Росол находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Рубен Бемельманс — Лукаш Росол

Рубен Бемельманс и Лукаш Росол – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Рубен Бемельманс — Лукаш Росол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.21)

Рубен Бемельманс

Несмотря на внушительный возраст, Рубен Бемельманс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Рубен Бемельманс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Рубен Бемельманс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Рубен Бемельманс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Рубен Бемельманс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лукаш Росол

Этот сезон Лукаш Росол проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Лукаш Росол снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Лукаш Росол слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Лукаш Росол допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Рубен Бемельманс — Лукаш Росол Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рубен Бемельманс и Лукаш Росол. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рубен Бемельманс и Лукаш Росол встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рубен Бемельманс и Лукаш Росол довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рубен Бемельманс и Лукаш Росол подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рубен Бемельманс — Лукаш Росол: кто пройдет в следующий раунд?

Рубен Бемельманс и Лукаш Росол которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рубен Бемельманс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лукаш Росол хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рубен Бемельманс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лукаш Росол умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рубен Бемельманс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лукаш Росол вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рубен Бемельманс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рубен Бемельманс — Лукаш Росол. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рубен Бемельманс и Лукаш Росол букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рубен Бемельманс и Лукаш Росол проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-356393-prognoz-na-match-polkovice-zhen-politehnika-gdansk-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-14-02-21/