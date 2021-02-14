Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.21)

Прогноз Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен (14.02.2021), ставки и коэффициенты

Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен (14-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

14-го февраля 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Galaxy League, в котором на своей площадке местный клуб Сербия (GL) жен примет соперника по национальному первенству Италия (GL) жен.



В 18:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Сербия (GL) жен – Италия (GL) жен. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен:

Баскетбольный поединок Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен состоится 14-го февраля 2021 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 18:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Сербия (GL) жен, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Сербия (GL) жен

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сербия (GL) жен переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сербия (GL) жен больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сербия (GL) жен еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Италия (GL) жен

Уже три недели баскетбольный клуб Италия (GL) жен выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Италия (GL) жен удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Италия (GL) жен одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Сербия (GL) жен свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14-го февраля 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Италия (GL) жен, так что в 18:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сербия (GL) жен. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.21)

Сербия (GL) жен

Сейчас баскетбольный клуб Сербия (GL) жен демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сербия (GL) жен играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сербия (GL) жен вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Италия (GL) жен

В прошлом матче баскетбольный клуб Италия (GL) жен потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Италия (GL) жен и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Италия (GL) жен находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сербия (GL) жен после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14-го февраля 2021 года сыграет матч против БК Италия (GL) жен. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сербия (GL) жен также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Сербия (GL) жен очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сербия (GL) жен очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Италия (GL) жен был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Италия (GL) жен выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Италия (GL) жен немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сербия (GL) жен — Италия (GL) жен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сербия (GL) жен был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сербия (GL) жен вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сербия (GL) жен практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Италия (GL) жен не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Италия (GL) жен уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Италия (GL) жен очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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