Эмина Бекташ — Клер Лиу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.02.21)

Прогноз Эмина Бекташ — Клер Лиу (17-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эмина Бекташ — Клер Лиу 17-го февраля 2021 года

17-го февраля 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эмина Бекташ , а противостоять в этом поединке будет Клер Лиу.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Эмина Бекташ — Клер Лиу можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 17-го февраля 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Эмина Бекташ и Клер Лиу еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Эмина Бекташ — Клер Лиу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве Эмина Бекташ выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Клер Лиу. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го февраля 2021 года. Эмина Бекташ не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Эмина Бекташ

В этом сезоне Эмина Бекташ показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Эмина Бекташ сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Эмина Бекташ еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Эмина Бекташ обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Эмина Бекташ играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Эмина Бекташ любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Клер Лиу

Нынешняя форма, которую демонстрирует Клер Лиу еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Клер Лиу постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Клер Лиу пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Клер Лиу не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Клер Лиу не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Эмина Бекташ — Клер Лиу

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эмина Бекташ и Клер Лиу впервые будут встречаться между собой. Если Эмина Бекташ уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Клер Лиу пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эмина Бекташ демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эмина Бекташ – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Эмина Бекташ — Клер Лиу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.02.21)

Эмина Бекташ

К данному турниру Эмина Бекташ подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Эмина Бекташ находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Эмина Бекташ не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Эмина Бекташ старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Эмина Бекташ демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Клер Лиу

Выступать в зале Клер Лиу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Клер Лиу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Клер Лиу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Клер Лиу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Клер Лиу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Клер Лиу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эмина Бекташ — Клер Лиу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эмина Бекташ и Клер Лиу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эмина Бекташ и Клер Лиу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эмина Бекташ, и Клер Лиу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эмина Бекташ — Клер Лиу: кто пройдет в следующий раунд?

Эмина Бекташ и Клер Лиу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эмина Бекташ имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Клер Лиу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эмина Бекташ. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Клер Лиу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эмина Бекташ довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Клер Лиу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эмина Бекташ.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмина Бекташ — Клер Лиу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эмина Бекташ и Клер Лиу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эмина Бекташ и Клер Лиу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-357544-prognoz-na-match-nisputc-kingriiz-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-17-02-21/