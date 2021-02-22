Прогноз Голубев/Нис — Умбер/Цонга (22 февраля), ставки и коэффициенты

Голубев/Нис — Умбер/Цонга. Прогноз, ставки на матч. ATP (22.02.21)

22 февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Голубев/Нис , а противостоять в этом поединке будет Умбер/Цонга.



В 12:00 по Москве Голубев/Нис и Умбер/Цонга выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 22 февраля. Единственный раз Голубев/Нис и Умбер/Цонга встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Голубев/Нис сейчас считается фаворитом.



Голубев/Нис — Умбер/Цонга. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Голубев/Нис — Умбер/Цонга запланирован организаторами турнира на 22 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Голубев/Нис и Умбер/Цонга встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Голубев/Нис имеет три победы при одном поражении.

Голубев/Нис

На данный момент Голубев/Нис является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Голубев/Нис однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Голубев/Нис демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Голубев/Нис хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Голубев/Нис часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Умбер/Цонга

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Умбер/Цонга на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Умбер/Цонга демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Умбер/Цонга имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Умбер/Цонга намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Умбер/Цонга не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Умбер/Цонга будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Умбер/Цонга и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Умбер/Цонга умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ATP, Голубев/Нис — Умбер/Цонга

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Голубев/Нис и Умбер/Цонга впервые будут встречаться между собой. Если Голубев/Нис уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Умбер/Цонга пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Голубев/Нис демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Голубев/Нис – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Голубев/Нис — Умбер/Цонга. Прогноз, ставки на матч(22.02.21)

Голубев/Нис

На этом турнире именно Голубев/Нис может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Голубев/Нис отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Голубев/Нис еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Голубев/Нис не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Умбер/Цонга

На этом турнире Умбер/Цонга играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Умбер/Цонга какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Умбер/Цонга уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Умбер/Цонга много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Умбер/Цонга сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Умбер/Цонга не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Голубев/Нис — Умбер/Цонга Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Голубев/Нис и Умбер/Цонга, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Голубев/Нис и Умбер/Цонга играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Голубев/Нис, и Умбер/Цонга неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Голубев/Нис — Умбер/Цонга: погода помешает показать хороший теннис

Голубев/Нис и Умбер/Цонга которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Голубев/Нис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Умбер/Цонга хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Голубев/Нис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Умбер/Цонга умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Голубев/Нис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Умбер/Цонга вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Голубев/Нис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голубев/Нис — Умбер/Цонга. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Голубев/Нис и Умбер/Цонга букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Голубев/Нис и Умбер/Цонга проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-359937-polsha-gl-greciya-gl-prognoz-i-stavki-ot-professionala-21-02-21/