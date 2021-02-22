Прогноз Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария (23 февраля), ставки и коэффициенты

Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария. Прогноз, ставки на матч. WTA (23.02.21)

23-го февраля 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гадеки/Томлянович , а противостоять в этом поединке будет Кристиан/Сантамария.



Гадеки/Томлянович сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23-го февраля 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кристиан/Сантамария. По Москве данный поединок начнется в 03:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кристиан/Сантамария, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария:

В 03:00 по Москве Гадеки/Томлянович выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кристиан/Сантамария. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 23-го февраля 2021 года. Гадеки/Томлянович не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гадеки/Томлянович

Гадеки/Томлянович отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Гадеки/Томлянович проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Гадеки/Томлянович проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Гадеки/Томлянович играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Гадеки/Томлянович больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кристиан/Сантамария

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кристиан/Сантамария на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кристиан/Сантамария демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кристиан/Сантамария имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кристиан/Сантамария намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кристиан/Сантамария не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кристиан/Сантамария будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кристиан/Сантамария и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кристиан/Сантамария умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Гадеки/Томлянович» — «Кристиан/Сантамария»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария впервые будут встречаться между собой. Если Гадеки/Томлянович уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кристиан/Сантамария пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гадеки/Томлянович демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гадеки/Томлянович – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария. Прогноз, ставки на матч(23.02.21)

Гадеки/Томлянович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гадеки/Томлянович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гадеки/Томлянович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гадеки/Томлянович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гадеки/Томлянович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гадеки/Томлянович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гадеки/Томлянович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гадеки/Томлянович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кристиан/Сантамария

На этом турнире Кристиан/Сантамария играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кристиан/Сантамария какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кристиан/Сантамария уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кристиан/Сантамария много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кристиан/Сантамария сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кристиан/Сантамария не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гадеки/Томлянович — Кристиан/Сантамария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гадеки/Томлянович и Кристиан/Сантамария. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гадеки/Томлянович и для Кристиан/Сантамария, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-360324-alisiya-martial-emili-vebli-smit-prognoz-professionala-na-match-22-02-21/