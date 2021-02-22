Прогноз Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп (23 февраля), ставки и коэффициенты

Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп. Прогноз, ставки на матч (23.02.21)

23-го февраля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Давидович Фокина/Сапата Мираллес , а противостоять в этом поединке будет Аревало/Мидделькоп.



Судья теннисного матча Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Давидович Фокина/Сапата Мираллес имеет четыре победы, то Аревало/Мидделькоп может похвастаться лишь двумя победами.



Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го февраля встречаются Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Давидович Фокина/Сапата Мираллес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Давидович Фокина/Сапата Мираллес

По непонятным причинам Давидович Фокина/Сапата Мираллес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Давидович Фокина/Сапата Мираллес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Давидович Фокина/Сапата Мираллес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Давидович Фокина/Сапата Мираллес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Давидович Фокина/Сапата Мираллес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Аревало/Мидделькоп

Аревало/Мидделькоп имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Аревало/Мидделькоп уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Аревало/Мидделькоп умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Аревало/Мидделькоп обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Аревало/Мидделькоп проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп

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Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.21)

Давидович Фокина/Сапата Мираллес

Несмотря на внушительный возраст, Давидович Фокина/Сапата Мираллес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Давидович Фокина/Сапата Мираллес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Давидович Фокина/Сапата Мираллес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Давидович Фокина/Сапата Мираллес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Давидович Фокина/Сапата Мираллес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Аревало/Мидделькоп

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Аревало/Мидделькоп хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Аревало/Мидделькоп никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Аревало/Мидделькоп сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Аревало/Мидделькоп всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Давидович Фокина/Сапата Мираллес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аревало/Мидделькоп в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Давидович Фокина/Сапата Мираллес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аревало/Мидделькоп сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Давидович Фокина/Сапата Мираллес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Давидович Фокина/Сапата Мираллес — Аревало/Мидделькоп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Давидович Фокина/Сапата Мираллес и Аревало/Мидделькоп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-360573-davidovich-fokinasapata-miralles-arevalomiddelkop-prognoz-i-stavki-ot-professionala-23-02-21/