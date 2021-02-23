Прогноз Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас (24.02.2021), ставки и коэффициенты

Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (24.02.21)

24-го февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лорензо Мусетти , а противостоять в этом поединке будет Алекс Марти-Пухольрас.



Лорензо Мусетти сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 24-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Алекс Марти-Пухольрас. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Алекс Марти-Пухольрас, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24-го февраля встречаются Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Лорензо Мусетти является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Лорензо Мусетти

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Лорензо Мусетти находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Лорензо Мусетти является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Лорензо Мусетти умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Лорензо Мусетти обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Лорензо Мусетти может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Алекс Марти-Пухольрас

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Алекс Марти-Пухольрас имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Алекс Марти-Пухольрас не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Алекс Марти-Пухольрас не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Лорензо Мусетти

В этом сезоне Лорензо Мусетти демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лорензо Мусетти уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лорензо Мусетти любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лорензо Мусетти часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лорензо Мусетти умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Алекс Марти-Пухольрас

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Алекс Марти-Пухольрас все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Алекс Марти-Пухольрас сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Алекс Марти-Пухольрас все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Алекс Марти-Пухольрас предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лорензо Мусетти, и Алекс Марти-Пухольрас неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лорензо Мусетти имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алекс Марти-Пухольрас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лорензо Мусетти превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алекс Марти-Пухольрас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лорензо Мусетти гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лорензо Мусетти — Алекс Марти-Пухольрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лорензо Мусетти и Алекс Марти-Пухольрас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лорензо Мусетти, и Алекс Марти-Пухольрас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-360826-lomakinmanafov-vukotov-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-23-02-21/