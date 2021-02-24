Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. Прогноз, ставки на матч(25.02.21)

Прогноз Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез (25-го февраля), ставки и коэффициенты

Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез (25-го февраля), ставки и коэффициенты

25-го февраля в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мерино/Хуэртас дель Пино , а противостоять в этом поединке будет Алькантара/Гонзалез.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 25-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 21:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мерино/Хуэртас дель Пино, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 25-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:00 по Москве, пока не начался поединок. Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мерино/Хуэртас дель Пино

В этом сезоне Мерино/Хуэртас дель Пино показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Мерино/Хуэртас дель Пино играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Мерино/Хуэртас дель Пино умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Мерино/Хуэртас дель Пино и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Мерино/Хуэртас дель Пино будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Мерино/Хуэртас дель Пино чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Алькантара/Гонзалез

Алькантара/Гонзалез имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Алькантара/Гонзалез уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Алькантара/Гонзалез умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Алькантара/Гонзалез обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Алькантара/Гонзалез проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Мерино/Хуэртас дель Пино» — «Алькантара/Гонзалез»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. Прогноз, ставки на матч(25.02.21)

Мерино/Хуэртас дель Пино

В этом сезоне Мерино/Хуэртас дель Пино демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мерино/Хуэртас дель Пино уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мерино/Хуэртас дель Пино любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мерино/Хуэртас дель Пино часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мерино/Хуэртас дель Пино умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Алькантара/Гонзалез

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Алькантара/Гонзалез все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Алькантара/Гонзалез сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Алькантара/Гонзалез все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Алькантара/Гонзалез предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез: андердог способен удивить фаворита

Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мерино/Хуэртас дель Пино имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алькантара/Гонзалез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мерино/Хуэртас дель Пино. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алькантара/Гонзалез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мерино/Хуэртас дель Пино довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алькантара/Гонзалез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мерино/Хуэртас дель Пино.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мерино/Хуэртас дель Пино — Алькантара/Гонзалез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мерино/Хуэртас дель Пино и Алькантара/Гонзалез сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мерино/Хуэртас дель Пино, и Алькантара/Гонзалез будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-361839-breyden-shnur-pradzhnesh-gunnesvaran-prognoz-i-stavki-ot-professionala-25-02-21/