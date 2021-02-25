Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария (26-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария 26 февраля

26 февраля в 05:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гуарачи/Кравчик , а противостоять в этом поединке будет Кристиан/Сантамария.



26 февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 05:35 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 26 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Гуарачи/Кравчик имеет на своем счету три победы, Кристиан/Сантамария может похвастаться четырьмя.

Гуарачи/Кравчик

Этот турнир Гуарачи/Кравчик проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гуарачи/Кравчик может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гуарачи/Кравчик однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гуарачи/Кравчик имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гуарачи/Кравчик левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гуарачи/Кравчик хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кристиан/Сантамария

На этом турнире Кристиан/Сантамария играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кристиан/Сантамария все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кристиан/Сантамария не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кристиан/Сантамария уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кристиан/Сантамария на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кристиан/Сантамария пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария

Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария (26 февраля), ставки и коэффициенты

Гуарачи/Кравчик

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гуарачи/Кравчик, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гуарачи/Кравчик уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гуарачи/Кравчик старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гуарачи/Кравчик, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гуарачи/Кравчик не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гуарачи/Кравчик все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гуарачи/Кравчик точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кристиан/Сантамария

В этом сезоне Кристиан/Сантамария не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кристиан/Сантамария сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кристиан/Сантамария допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кристиан/Сантамария допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кристиан/Сантамария демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуарачи/Кравчик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кристиан/Сантамария в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуарачи/Кравчик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кристиан/Сантамария сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуарачи/Кравчик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуарачи/Кравчик — Кристиан/Сантамария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуарачи/Кравчик и Кристиан/Сантамария. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуарачи/Кравчик и для Кристиан/Сантамария, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-362209-stavki-na-match-kilmes-estudiantes-olavarriya-prognoz-na-basketbol-ot-25-02-21/