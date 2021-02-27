Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч(27.02.21)

Прогноз Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) (27-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) (27-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

27-го февраля 2021 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) примет соперника по национальному первенству Южный Миссисипи Голден Иглз (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Флорида Атлантик Оулз (жен) и Южный Миссисипи Голден Иглз (жен). Оно пройдет 27-го февраля 2021 года, так что можно не сомневаться, что в 01:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен), запланированное на 27-го февраля 2021 года. Поставить на матч можно будет до 01:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) была еще пять лет назад.

Флорида Атлантик Оулз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Флорида Атлантик Оулз (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Южный Миссисипи Голден Иглз (жен)

Президент баскетбольного клуба Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен), запланированного на 27-го февраля 2021 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Флорида Атлантик Оулз (жен) и Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Флорида Атлантик Оулз (жен).



Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч(27.02.21)

Флорида Атлантик Оулз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южный Миссисипи Голден Иглз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) пройдет 27-го февраля 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен): соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Флорида Атлантик Оулз (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Флорида Атлантик Оулз (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Флорида Атлантик Оулз (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Флорида Атлантик Оулз (жен) — Южный Миссисипи Голден Иглз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Флорида Атлантик Оулз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Флорида Атлантик Оулз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Флорида Атлантик Оулз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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