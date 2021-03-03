Прогноз Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд (04 марта), ставки и коэффициенты

Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд. Прогноз, ставки на матч (04.03.21)

04 марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эрик Ваншелбоим , а противостоять в этом поединке будет Лакшит Суд.



Так как Эрик Ваншелбоим в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лакшит Суд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04 марта. Но, доказать обратное Эрик Ваншелбоим все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Эрик Ваншелбоим выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лакшит Суд. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04 марта. Эрик Ваншелбоим не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Эрик Ваншелбоим

Болельщики ожидали, что на этом турнире Эрик Ваншелбоим продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Эрик Ваншелбоим в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Эрик Ваншелбоим сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Эрик Ваншелбоим немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лакшит Суд

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лакшит Суд еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лакшит Суд постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лакшит Суд пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лакшит Суд не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лакшит Суд не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд (04 марта), ставки и коэффициенты

Эрик Ваншелбоим

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Эрик Ваншелбоим выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Эрик Ваншелбоим всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Эрик Ваншелбоим уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Эрик Ваншелбоим занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Эрик Ваншелбоим больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Эрик Ваншелбоим имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лакшит Суд

В этом сезоне Лакшит Суд не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лакшит Суд сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лакшит Суд допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лакшит Суд допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лакшит Суд демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд: снова ждем результативной игры

Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эрик Ваншелбоим имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лакшит Суд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эрик Ваншелбоим. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лакшит Суд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эрик Ваншелбоим довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лакшит Суд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эрик Ваншелбоим.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эрик Ваншелбоим — Лакшит Суд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эрик Ваншелбоим и Лакшит Суд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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