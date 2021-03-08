Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес (08 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес 08.03.2021

08.03.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Зеленай/Шаран , а противостоять в этом поединке будет Давидович Фокина/Лопес.



Зеленай/Шаран считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Давидович Фокина/Лопес 08.03.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08.03.2021 встречаются Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Зеленай/Шаран является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Зеленай/Шаран

Пока Зеленай/Шаран не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Зеленай/Шаран находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Зеленай/Шаран будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Зеленай/Шаран довольно неплохо играет на данном покрытии.



Давидович Фокина/Лопес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Давидович Фокина/Лопес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Давидович Фокина/Лопес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Давидович Фокина/Лопес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Давидович Фокина/Лопес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Давидович Фокина/Лопес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес впервые будут встречаться между собой. Если Зеленай/Шаран уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Давидович Фокина/Лопес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зеленай/Шаран демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зеленай/Шаран – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес (08.03.2021), ставки и коэффициенты

Зеленай/Шаран

На данный момент Зеленай/Шаран занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Зеленай/Шаран снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Зеленай/Шаран не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Зеленай/Шаран не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Давидович Фокина/Лопес

На этом турнире Давидович Фокина/Лопес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Давидович Фокина/Лопес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Давидович Фокина/Лопес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Давидович Фокина/Лопес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Давидович Фокина/Лопес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Давидович Фокина/Лопес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Зеленай/Шаран, и Давидович Фокина/Лопес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес: соперники не будут долго запрягать

Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зеленай/Шаран имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Давидович Фокина/Лопес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зеленай/Шаран. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Давидович Фокина/Лопес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зеленай/Шаран довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Давидович Фокина/Лопес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зеленай/Шаран.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зеленай/Шаран — Давидович Фокина/Лопес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Зеленай/Шаран и Давидович Фокина/Лопес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Зеленай/Шаран, и Давидович Фокина/Лопес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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