Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.21)

Прогноз Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен) (09-го марта), ставки и коэффициенты

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен) (09 марта), ставки и коэффициенты

09 марта в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Аризона Ламберджекc (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) очень любят матчи против БК Северная Аризона Ламберджекc (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 09 марта хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) одержали три легкие победы.



Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен) назначен на 09 марта, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Северная Аризона Ламберджекc (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Северная Аризона Ламберджекc (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Северная Аризона Ламберджекc (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 09 марта включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.21)

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Северная Аризона Ламберджекc (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северная Аризона Ламберджекc (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09 марта сыграет матч против БК Северная Аризона Ламберджекc (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северная Аризона Ламберджекc (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Северная Аризона Ламберджекc (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Северная Аризона Ламберджекc (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Северная Аризона Ламберджекc (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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