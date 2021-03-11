Прогноз Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл (11.03.2021), ставки и коэффициенты

Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл. Прогноз, ставки на матч (11.03.21)

11.03.2021 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сравия Шивани Чилакалапуди , а противостоять в этом поединке будет Рутуя Босейл.



Так как Сравия Шивани Чилакалапуди в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Рутуя Босейл, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11.03.2021. Но, доказать обратное Сравия Шивани Чилакалапуди все же сможет в 08:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11.03.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 08:00 по МСК.

Сравия Шивани Чилакалапуди

Сравия Шивани Чилакалапуди отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Сравия Шивани Чилакалапуди проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Сравия Шивани Чилакалапуди проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Сравия Шивани Чилакалапуди играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Сравия Шивани Чилакалапуди больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Рутуя Босейл

Нынешняя форма, которую демонстрирует Рутуя Босейл еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Рутуя Босейл постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Рутуя Босейл пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Рутуя Босейл не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Рутуя Босейл не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.03.21)

Сравия Шивани Чилакалапуди

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сравия Шивани Чилакалапуди выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сравия Шивани Чилакалапуди всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сравия Шивани Чилакалапуди уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сравия Шивани Чилакалапуди занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сравия Шивани Чилакалапуди больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сравия Шивани Чилакалапуди имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рутуя Босейл

В этом сезоне Рутуя Босейл не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Рутуя Босейл сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Рутуя Босейл допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Рутуя Босейл допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Рутуя Босейл демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл: снова ждем результативной игры

Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сравия Шивани Чилакалапуди имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рутуя Босейл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сравия Шивани Чилакалапуди. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рутуя Босейл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сравия Шивани Чилакалапуди довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рутуя Босейл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сравия Шивани Чилакалапуди.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сравия Шивани Чилакалапуди — Рутуя Босейл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сравия Шивани Чилакалапуди и Рутуя Босейл. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сравия Шивани Чилакалапуди и для Рутуя Босейл, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-370369-leningrad-zubry-prognoz-professionala-10-03-21/