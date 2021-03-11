Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс (12-го марта), ставки и коэффициенты

Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс (12-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

12-го марта 2021 года в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Фyцзянь Сюньсин примет соперника по национальному первенству Гуанчжоу Лонг-Лайонс.



Болельщики баскетбольного клуба Фyцзянь Сюньсин очень любят матчи против БК Гуанчжоу Лонг-Лайонс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 12-го марта 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 14:35 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Фyцзянь Сюньсин одержали три легкие победы.



Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс состоится 12-го марта 2021 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 14:35 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Фyцзянь Сюньсин

В этом сезоне баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Фyцзянь Сюньсин нет более травмированных игроков основы.



Гуанчжоу Лонг-Лайонс

В составе баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Гуанчжоу Лонг-Лайонс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс

Баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го марта 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Гуанчжоу Лонг-Лайонс, так что в 14:35 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс 12-го марта 2021 года

Фyцзянь Сюньсин

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Фyцзянь Сюньсин сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Фyцзянь Сюньсин бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гуанчжоу Лонг-Лайонс

Два года назад баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс, который должен пройти 12-го марта 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 14:35 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Фyцзянь Сюньсин играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Фyцзянь Сюньсин сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фyцзянь Сюньсин — Гуанчжоу Лонг-Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Фyцзянь Сюньсин вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Фyцзянь Сюньсин практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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