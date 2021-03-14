Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур (15-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур 15-го марта

15-го марта в 03:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Танаси Коккинакис , а противостоять в этом поединке будет Таллон Грикспур.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15-го марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Танаси Коккинакис, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15-го марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 03:05 по МСК.

Танаси Коккинакис

В этом сезоне Танаси Коккинакис имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Танаси Коккинакис может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Танаси Коккинакис еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Таллон Грикспур

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Таллон Грикспур на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Таллон Грикспур демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Таллон Грикспур имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Таллон Грикспур намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Таллон Грикспур не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Таллон Грикспур будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Таллон Грикспур и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Таллон Грикспур умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур (15-го марта), ставки и коэффициенты

Танаси Коккинакис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Танаси Коккинакис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Танаси Коккинакис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Танаси Коккинакис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Танаси Коккинакис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Танаси Коккинакис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Танаси Коккинакис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Танаси Коккинакис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Таллон Грикспур

Таллон Грикспур лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Таллон Грикспур играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Таллон Грикспур начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Таллон Грикспур выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Таллон Грикспур сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Танаси Коккинакис, и Таллон Грикспур неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Танаси Коккинакис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Таллон Грикспур в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Танаси Коккинакис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Таллон Грикспур сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Танаси Коккинакис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Танаси Коккинакис — Таллон Грикспур. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Танаси Коккинакис и Таллон Грикспур проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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