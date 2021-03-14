Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) (15 марта), ставки и коэффициенты

Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) (15-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

15-го марта 2021 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Тойота Антилопес (жeн) примет соперника по национальному первенству Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн).



Болельщики баскетбольного клуба Тойота Антилопес (жeн) очень любят матчи против БК Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 15-го марта 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Тойота Антилопес (жeн) одержали три легкие победы.



Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Тойота Антилопес (жeн) и Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 15-го марта 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Тойота Антилопес (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Тойота Антилопес (жeн)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Тойота Антилопес (жeн) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн)

На данный момент баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 15-го марта 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) 15-го марта 2021 года

Тойота Антилопес (жeн)

В последние годы Тойота Антилопес (жeн) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Тойота Антилопес (жeн) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15-го марта 2021 года сыграет матч против БК Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Тойота Антилопес (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Тойота Антилопес (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Тойота Антилопес (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тойота Антилопес (жeн) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Тойота Антилопес (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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