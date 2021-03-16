Прогноз Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) (16.03.2021), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). Прогноз, ставки на матч (16.03.21)

16.03.2021 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (Aphex).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 16.03.2021 предстоит поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). По московскому времени начало игры будет в 09:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). Данный поединок будет сыгран 16.03.2021, а по московскому времени его начало состоится в 09:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Милуоки Бакс (Jiggling)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Jiggling) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Милуоки Бакс (Jiggling) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Лос-Анджелес Клипперс (Aphex)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA 2KSeries, Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex)

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16.03.2021. На этот раз соперником хозяев будет Лос-Анджелес Клипперс (Aphex), так что в 09:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) (16.03.2021), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (Jiggling)

В последние годы Милуоки Бакс (Jiggling) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Милуоки Бакс (Jiggling) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Клипперс (Aphex)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.03.2021 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Милуоки Бакс (Jiggling) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Jiggling) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Jiggling) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Jiggling) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (Jiggling) — Лос-Анджелес Клипперс (Aphex). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Jiggling) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Милуоки Бакс (Jiggling) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Aphex) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-373543-prognoz-na-match-na-le-han-elif-tuana-gunal-ot-eksperta-16-03-21/