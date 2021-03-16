Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич (17-го марта), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич (17-го марта), ставки и коэффициенты

17-го марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гонзалез/Демолинер , а противостоять в этом поединке будет Оже-Альясим/Раонич.



Гонзалез/Демолинер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Оже-Альясим/Раонич 17-го марта будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17-го марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Гонзалез/Демолинер имеет на своем счету три победы, Оже-Альясим/Раонич может похвастаться четырьмя.

Гонзалез/Демолинер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гонзалез/Демолинер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гонзалез/Демолинер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гонзалез/Демолинер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гонзалез/Демолинер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гонзалез/Демолинер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Оже-Альясим/Раонич

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Оже-Альясим/Раонич теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Оже-Альясим/Раонич имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Оже-Альясим/Раонич испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Оже-Альясим/Раонич выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Оже-Альясим/Раонич занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич 17-го марта

Гонзалез/Демолинер

В этом сезоне Гонзалез/Демолинер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Гонзалез/Демолинер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Гонзалез/Демолинер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Гонзалез/Демолинер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Гонзалез/Демолинер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Оже-Альясим/Раонич

На этом турнире Оже-Альясим/Раонич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Оже-Альясим/Раонич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Оже-Альясим/Раонич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Оже-Альясим/Раонич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Оже-Альясим/Раонич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Оже-Альясим/Раонич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Оже-Альясим/Раонич относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Оже-Альясим/Раонич проводит второй или третий матч. А вот Гонзалез/Демолинер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Гонзалез/Демолинер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Гонзалез/Демолинер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Гонзалез/Демолинер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Демолинер — Оже-Альясим/Раонич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гонзалез/Демолинер и Оже-Альясим/Раонич.



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