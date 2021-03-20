КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.03.21)

Прогноз КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен) (20-го марта), ставки и коэффициенты

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен) (20.03.2021), ставки и коэффициенты

20.03.2021 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Испании, в котором на своей площадке местный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) примет соперника по национальному первенству Кампус Промете Логроньо (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) – Кампус Промете Логроньо (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 14:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 20.03.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Кампус Промете Логроньо (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен):

Баскетбольный поединок КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен) состоится 20.03.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 14:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) нет более травмированных игроков основы.



Кампус Промете Логроньо (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Кампус Промете Логроньо (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 20.03.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.03.21)

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Кампус Промете Логроньо (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Кампус Промете Логроньо (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20.03.2021, и в его рамках состоится поединок КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Кампус Промете Логроньо (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) — Кампус Промете Логроньо (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Кампус Промете Логроньо (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Кампус Промете Логроньо (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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