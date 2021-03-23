Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс: хозяева должны брать три очка

Прогноз Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс (24 марта), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс (24-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

24-го марта 2021 года в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Голден Стэйт Уорриорз – Филадельфия Севенти Сиксерс запланирован только на 24-го марта 2021 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:05 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс. Данный поединок будет сыгран 24-го марта 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Голден Стэйт Уорриорз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Голден Стэйт Уорриорз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Филадельфия Севенти Сиксерс

На данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Филадельфия Севенти Сиксерс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Филадельфия Севенти Сиксерс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 24-го марта 2021 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:05 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс 24-го марта 2021 года

Голден Стэйт Уорриорз

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс, который должен пройти 24-го марта 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Голден Стэйт Уорриорз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Севенти Сиксерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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