Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего: ставим на двойные ошибки

Прогноз Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего (27 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего 27 марта

27 марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Бьорн Фратанджело , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Сонего.



Так как Бьорн Фратанджело в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лоренцо Сонего, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27 марта. Но, доказать обратное Бьорн Фратанджело все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27 марта откроет его противостояние Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лоренцо Сонего может гордиться семью победами, а вот Бьорн Фратанджело имеет только пять выигранных встреч.

Бьорн Фратанджело

Этот турнир Бьорн Фратанджело проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бьорн Фратанджело может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бьорн Фратанджело однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бьорн Фратанджело имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бьорн Фратанджело левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бьорн Фратанджело хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Лоренцо Сонего

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лоренцо Сонего еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лоренцо Сонего постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лоренцо Сонего пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лоренцо Сонего не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лоренцо Сонего не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бьорн Фратанджело» — «Лоренцо Сонего»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего (27 марта), ставки и коэффициенты

Бьорн Фратанджело

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бьорн Фратанджело, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бьорн Фратанджело уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бьорн Фратанджело старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бьорн Фратанджело, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бьорн Фратанджело не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бьорн Фратанджело все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бьорн Фратанджело точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лоренцо Сонего

В этом сезоне Лоренцо Сонего не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лоренцо Сонего сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лоренцо Сонего допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лоренцо Сонего допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лоренцо Сонего демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бьорн Фратанджело имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лоренцо Сонего в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бьорн Фратанджело превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лоренцо Сонего сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бьорн Фратанджело гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бьорн Фратанджело — Лоренцо Сонего. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бьорн Фратанджело и Лоренцо Сонего сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бьорн Фратанджело, и Лоренцо Сонего будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-380624-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kamilla-rozatello-lyuchiya-broncetti-27-03-21/