Прогноз Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго (30.03.2021), ставки и коэффициенты

Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго. Прогноз, ставки на матч (30.03.21)

30 марта в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванхутте/Кемпен , а противостоять в этом поединке будет Сайго/Сайго.



Теннисное противостояние Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ванхутте/Кемпен является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:00 по Москве Ванхутте/Кемпен выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Сайго/Сайго. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 30 марта. Ванхутте/Кемпен не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ванхутте/Кемпен

Этот турнир Ванхутте/Кемпен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ванхутте/Кемпен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ванхутте/Кемпен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ванхутте/Кемпен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ванхутте/Кемпен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ванхутте/Кемпен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Сайго/Сайго

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сайго/Сайго теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сайго/Сайго имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сайго/Сайго испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сайго/Сайго выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сайго/Сайго занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Ванхутте/Кемпен» — «Сайго/Сайго»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго (30 марта), ставки и коэффициенты

Ванхутте/Кемпен

В этом сезоне Ванхутте/Кемпен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ванхутте/Кемпен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ванхутте/Кемпен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ванхутте/Кемпен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ванхутте/Кемпен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Сайго/Сайго

В этом сезоне Сайго/Сайго не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Сайго/Сайго сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Сайго/Сайго допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Сайго/Сайго допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Сайго/Сайго демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванхутте/Кемпен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сайго/Сайго хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванхутте/Кемпен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сайго/Сайго умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванхутте/Кемпен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сайго/Сайго вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванхутте/Кемпен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванхутте/Кемпен — Сайго/Сайго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ванхутте/Кемпен и Сайго/Сайго проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-382304-del-ederali-biolaybornay-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-30-03-21/