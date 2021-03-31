Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз на матч Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) 31.03.21

«Тиверия (жен)» – «ЗФК АС Юнайтед Струга (жен)». 31.03.21. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Тиверия (жен) запретил своим подопечным вплоть до 31.03.2021 покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). По московскому времени в 13:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Тиверия (жен) имеет только одну победу, а поражений было три.



В матче команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Тиверия (жен) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Тиверия (жен). Команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен):

Вероятность победы футбольного клуба Тиверия (жен) сопоставима с коэффициентом 1.296, а котировкой 6.15 букмекерские конторы оценили ФК ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). Шансы на ничейный результат составляют 6.

Прогноз на матч Тиверия (жен) – ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) (Чемпионат Северной Македонии, матч национального перевентсва, воскресенье, 31.03.2021):Футбольный клуб Тиверия (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.296, а по коэффициенту 6.15 можно сделать ставку на выигрыш ФК ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Тиверия (жен) в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Тиверия (жен), которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Тиверия (жен) – ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) 31.03.21

До 31.03.2021 еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Тиверия (жен) и команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Тиверия (жен) – ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) (31.03.2021), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Тиверия (жен) в противостоянии с футболистами команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Тиверия (жен) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Тиверия (жен) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Тиверия (жен) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Тиверия (жен) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Тиверия (жен) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Тиверия (жен) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Тиверия (жен) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Тиверия (жен)

В межсезонье руководство футбольного клуба Тиверия (жен) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Тиверия (жен) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Тиверия (жен) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

ЗФК АС Юнайтед Струга (жен)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Тиверия (жен) – ЗФК АС Юнайтед Струга (жен)

Впереди футболистов команды Тиверия (жен) ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды Тиверия (жен), клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды Тиверия (жен) некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

Победителем в матче будет Тиверия (жен) — 1.296, победителем в матче будет ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) — 6.15, в матче нет победителей — 6.



Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Северной Македонии 31.03.2021

Нашим экспертам пришлось приложить немало усилий для того чтобы выбрать интересные ставки на матч команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). Оба клуба сейчас идут, как говорится, ноздря в ноздрю в чемпионате, а это означает, что борьба между ними в очном матче будет очень напряженной. Первое, что бросается в глаза, это ставки на пенальти и удаление. В составах обеих команд достаточно футболистов, чьи нервы могут не выдержать в ответственный момент игры. Кстати, арбитр, который будет обслуживать матч, под стать самому противостоянию, этого рефери назначают, только на самые ответственные матчи, так как он не пасует перед трудностями и готов взять на себя ответственность при принятии судьбоносных решений. Относительно фаворита этого противостояния. Симпатии и статистика говорят о том, что наиболее вероятным исходом этого матча будет ничья, тем более, что в первом матче нынешнего сезона между этими клубами был зафиксирован ничейный результат. С того матча в игре команд не произошло существенных изменений, следовательно, ничья станет закономерным итогом этого противостояния. Конечно, те бетторы, кто не привык рисковать в ставках, могут взять производные ставки, к примеру, не проигрыш хозяев поля или гостей. Общий тотал матча, скорее всего, командам пробить не удастся, так как и одна, и другая команды обладают хорошей защитой. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, поэтому тотал этих параметров мы рекомендуем заиграть на больше. Еще нашим экспертам понравился общий тотал угловых на больше. Оба клуба много атакуют, причем атаки преимущественно проводят через фланги, а общий тотал угловых букмекеры предлагают небольшой, явно есть смысл попробовать заиграть.

«Тиверия (жен)»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Тиверия (жен), который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Тиверия (жен) остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Тиверия (жен) не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«ЗФК АС Юнайтед Струга (жен)»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Статистика является одним из важнейших аспектов прогнозирования футбольных матчей для наших экспертов. Команды не впервые встречаются между собой в рамках чемпионата, тем более, ближе к концовке сезона о тактике и стратегии команд уже известно достаточно. В сети есть специальные ресурсы, которые собирают и анализируют статистическую информацию относительно выступлений той или иной команды, как в отдельно взятом чемпионате, так и в отдельно взятом турнире. Однако наши эксперты используют не только статистическую информацию, мы тщательно изучаем информацию относительно самой команды или команд, матчи которых мы прогнозируем. Для успешного выступления командам необходимы не только сыгранность и отсутствие конфликтов, но и понимание того что от них хочет менеджер. В общем, информации изучается и анализируется достаточно, и только потом, на основании тщательного анализа, мы делаем прогнозы. Матч команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) выбран нами не случайно, обе команды сегодня будут играть только на победу, так как им важно набрать очки в чемпионате. Учитывая, что между собой эти клубы действуют в атакующем стиле, а также беря во внимание тот факт, что команда Тиверия (жен) и команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, наши эксперты ждут в этом матче много голов, тем более что для победы в матче обоим клубам необходимо идти вперед. Больше прогнозов от наших экспертов можно найти ниже. Всем интересного футбольного матча.

«Тиверия (жен)» — «ЗФК АС Юнайтед Струга (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен). Прогноз на футбол (31.03.21)

Менеджеры команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Тиверия (жен) и команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Тиверия (жен) — ЗФК АС Юнайтед Струга (жен): соперники не будут долго запрягать

Для наших экспертов прогнозирование футбольных матчей – это не хобби и не развлечение, это работа, которая приносит отличный доход. Но в отличии от той работы, где необходимо вставать по будильнику и делать массу не нужных действий ради одного дня – дня получения зарплаты, наша работа приносит ежедневный доход, который сопряжен с рисками. Да, ставки это риск, так как вы используете свои собственные деньги для того чтобы подтвердить верность собственного анализа того или иного футбольного матча. Можно анализировать футбольные матчи самостоятельно, а можно доверить это профессионалам, которые имеют в этом большой опыт и которые знают и понимают, как необходимо работать с линиями букмекерских контор в поисках интересных ставок. Наши эксперты как раз и являются такими профессионалами. Мы на протяжении длительного времени занимаемся сбором и анализом информации, которую успешно используем для прогнозирования. Мы имеет большую клиентуру и многочисленные благодарные отзывы. Присоединяйтесь, вместе мы сможем обыграть букмекера.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Тиверия (жен) или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Тиверия (жен) – ЗФК АС Юнайтед Струга (жен): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Тиверия (жен) и команды ЗФК АС Юнайтед Струга (жен) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.