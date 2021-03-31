Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.03.21)

Прогноз Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (31.03.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано 31 марта

31 марта в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Габриел Эванс , а противостоять в этом поединке будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



Теннисное противостояние Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пройдет 31 марта, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 22:00 по московскому времени. Хотя Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано запланирован организаторами турнира на 31 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Габриел Эванс имеет три победы при одном поражении.

Габриел Эванс

В этом сезоне Габриел Эванс показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Габриел Эванс играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Габриел Эванс умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Габриел Эванс и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Габриел Эванс будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Габриел Эванс чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хуан Алехандро Эрнандез Серранов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хуан Алехандро Эрнандез Серрано находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Габриел Эванс» — «Хуан Алехандро Эрнандез Серрано»: прогноз автора

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Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.03.21)

Габриел Эванс

К данному турниру Габриел Эванс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Габриел Эванс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Габриел Эванс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Габриел Эванс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Габриел Эванс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Выступать в зале Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хуан Алехандро Эрнандез Серрано старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хуан Алехандро Эрнандез Серрано принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хуан Алехандро Эрнандез Серрано демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хуан Алехандро Эрнандез Серрано даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хуан Алехандро Эрнандез Серрано хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Габриел Эванс, и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хуан Алехандро Эрнандез Серрано проводит второй или третий матч. А вот Габриел Эванс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Габриел Эванс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Габриел Эванс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Габриел Эванс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габриел Эванс — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Габриел Эванс и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



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