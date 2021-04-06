Семён Шарлай — Антон Бондарик. Прогноз, ставки на матч(06.04.21)

Прогноз Семён Шарлай — Антон Бондарик (06 апреля), ставки и коэффициенты

Семён Шарлай — Антон Бондарик (06-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

06-го апреля 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Семён Шарлай , а противостоять в этом поединке будет Антон Бондарик.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го апреля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Семён Шарлай — Антон Бондарик. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Семён Шарлай, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Семён Шарлай — Антон Бондарик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06-го апреля 2021 года откроет его противостояние Семён Шарлай — Антон Бондарик. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Семён Шарлай и Антон Бондарик отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Антон Бондарик может гордиться семью победами, а вот Семён Шарлай имеет только пять выигранных встреч.

Семён Шарлай

По непонятным причинам Семён Шарлай в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Семён Шарлай теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Семён Шарлай занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Семён Шарлай играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Семён Шарлай имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Антон Бондарик

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Антон Бондарик на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Антон Бондарик демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Антон Бондарик имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Антон Бондарик намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Антон Бондарик не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Антон Бондарик будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Антон Бондарик и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Антон Бондарик умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Семён Шарлай — Антон Бондарик. Прогноз, ставки на матч(06.04.21)

Семён Шарлай

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Семён Шарлай выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Семён Шарлай всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Семён Шарлай уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Семён Шарлай занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Семён Шарлай больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Семён Шарлай имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Антон Бондарик

Выступать в зале Антон Бондарик не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Антон Бондарик старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Антон Бондарик принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Антон Бондарик демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Антон Бондарик даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Антон Бондарик хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Семён Шарлай — Антон Бондарик Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Семён Шарлай и Антон Бондарик аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Семён Шарлай и Антон Бондарик обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Семён Шарлай и Антон Бондарик постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Семён Шарлай — Антон Бондарик: кто пройдет в следующий раунд?

Семён Шарлай и Антон Бондарик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Семён Шарлай имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Антон Бондарик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Семён Шарлай. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Антон Бондарик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Семён Шарлай довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Антон Бондарик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Семён Шарлай.

СЕГОДНЯ МАТЧ Семён Шарлай — Антон Бондарик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Семён Шарлай и Антон Бондарик. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Семён Шарлай и для Антон Бондарик, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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