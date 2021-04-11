Сальваторе Карузо — Лукас Катарина. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.04.21)

Прогноз Сальваторе Карузо — Лукас Катарина (12-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Сальваторе Карузо — Лукас Катарина (12 апреля), ставки и коэффициенты

12 апреля в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Сальваторе Карузо , а противостоять в этом поединке будет Лукас Катарина.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 12 апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сальваторе Карузо — Лукас Катарина. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сальваторе Карузо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Сальваторе Карузо — Лукас Катарина. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 12 апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Сальваторе Карузо — Лукас Катарина вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Сальваторе Карузо и Лукас Катарина не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:30 по МСК.

Сальваторе Карузо

Так как Сальваторе Карузо выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Сальваторе Карузо снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Сальваторе Карузо, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Сальваторе Карузо чем-то удивить, пока не ясно.



Лукас Катарина

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лукас Катарина на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лукас Катарина демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лукас Катарина имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лукас Катарина намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лукас Катарина не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лукас Катарина будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лукас Катарина и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лукас Катарина умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Сальваторе Карузо» — «Лукас Катарина»: прогноз автора

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Сальваторе Карузо — Лукас Катарина. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.04.21)

Сальваторе Карузо

Несмотря на внушительный возраст, Сальваторе Карузо демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сальваторе Карузо гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сальваторе Карузо обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сальваторе Карузо снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сальваторе Карузо может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лукас Катарина

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Лукас Катарина все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Лукас Катарина сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Лукас Катарина все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Лукас Катарина предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Сальваторе Карузо — Лукас Катарина Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сальваторе Карузо и Лукас Катарина. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сальваторе Карузо и Лукас Катарина встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сальваторе Карузо и Лукас Катарина довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сальваторе Карузо и Лукас Катарина подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сальваторе Карузо — Лукас Катарина: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Сальваторе Карузо и Лукас Катарина которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сальваторе Карузо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лукас Катарина хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сальваторе Карузо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лукас Катарина умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сальваторе Карузо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лукас Катарина вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сальваторе Карузо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сальваторе Карузо — Лукас Катарина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сальваторе Карузо и Лукас Катарина.



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