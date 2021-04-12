Прогноз Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин (12 апреля), ставки и коэффициенты

Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Израиля (12.04.21)

12-го апреля 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Элитцур Кирьят-Ата примет соперника по национальному первенству Маккаби Кирят Мотзкин.



Баскетболисты клубов Элитцур Кирьят-Ата и Маккаби Кирят Мотзкин в 19:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го апреля 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Элитцур Кирьят-Ата одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Элитцур Кирьят-Ата также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Маккаби Кирят Мотзкин. Данный поединок будет сыгран 12-го апреля 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 19:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Маккаби Кирят Мотзкин лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Элитцур Кирьят-Ата

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Элитцур Кирьят-Ата придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Маккаби Кирят Мотзкин

Прогресс баскетбольного клуба Маккаби Кирят Мотзкин по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата собираются 12-го апреля 2021 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Маккаби Кирят Мотзкин. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 19:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин (12-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Элитцур Кирьят-Ата

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Элитцур Кирьят-Ата сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Элитцур Кирьят-Ата бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Маккаби Кирят Мотзкин

Два года назад баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин пройдет 12-го апреля 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Маккаби Кирят Мотзкин был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Маккаби Кирят Мотзкин немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элитцур Кирьят-Ата — Маккаби Кирят Мотзкин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Элитцур Кирьят-Ата составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Маккаби Кирят Мотзкин получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Маккаби Кирят Мотзкин сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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