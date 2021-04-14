Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.04.21)

Прогноз Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла (15-го апреля), ставки и коэффициенты

Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла (15-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

15-го апреля 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тим Ван Рийтховен , а противостоять в этом поединке будет Денис Кудла.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15-го апреля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тим Ван Рийтховен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла, которая пройдет 15-го апреля 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Тим Ван Рийтховен

По непонятным причинам Тим Ван Рийтховен в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Тим Ван Рийтховен теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Тим Ван Рийтховен занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Тим Ван Рийтховен играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Тим Ван Рийтховен имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Денис Кудла

Денис Кудла имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Денис Кудла уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Денис Кудла умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Денис Кудла обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Денис Кудла проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.04.21)

Тим Ван Рийтховен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тим Ван Рийтховен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тим Ван Рийтховен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тим Ван Рийтховен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тим Ван Рийтховен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тим Ван Рийтховен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тим Ван Рийтховен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тим Ван Рийтховен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Денис Кудла

На этом турнире Денис Кудла играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Денис Кудла какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Денис Кудла уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Денис Кудла много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Денис Кудла сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Денис Кудла не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тим Ван Рийтховен, и Денис Кудла неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла: ставим на двойные ошибки

Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тим Ван Рийтховен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Денис Кудла хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тим Ван Рийтховен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Денис Кудла умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тим Ван Рийтховен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Денис Кудла вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тим Ван Рийтховен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тим Ван Рийтховен — Денис Кудла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тим Ван Рийтховен и Денис Кудла проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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