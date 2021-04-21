Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт (22-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт 22-го апреля 2021 года

22-го апреля 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мартинес Сирес/Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Аверлаг/Хоедт.



Судья теннисного матча Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 22-го апреля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мартинес Сирес/Хосте Феррер имеет четыре победы, то Аверлаг/Хоедт может похвастаться лишь двумя победами.



Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го апреля 2021 года откроет его противостояние Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Аверлаг/Хоедт может гордиться семью победами, а вот Мартинес Сирес/Хосте Феррер имеет только пять выигранных встреч.

Мартинес Сирес/Хосте Феррер

По непонятным причинам Мартинес Сирес/Хосте Феррер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Мартинес Сирес/Хосте Феррер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Мартинес Сирес/Хосте Феррер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Мартинес Сирес/Хосте Феррер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Мартинес Сирес/Хосте Феррер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Аверлаг/Хоедт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аверлаг/Хоедт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аверлаг/Хоедт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аверлаг/Хоедт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аверлаг/Хоедт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аверлаг/Хоедт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аверлаг/Хоедт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аверлаг/Хоедт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аверлаг/Хоедт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт

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Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт (22-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Мартинес Сирес/Хосте Феррер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мартинес Сирес/Хосте Феррер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мартинес Сирес/Хосте Феррер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мартинес Сирес/Хосте Феррер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мартинес Сирес/Хосте Феррер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мартинес Сирес/Хосте Феррер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мартинес Сирес/Хосте Феррер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аверлаг/Хоедт

Несмотря на свой молодой возраст, Аверлаг/Хоедт демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Аверлаг/Хоедт уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Аверлаг/Хоедт станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Аверлаг/Хоедт, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Аверлаг/Хоедт умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Аверлаг/Хоедт имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аверлаг/Хоедт относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аверлаг/Хоедт проводит второй или третий матч. А вот Мартинес Сирес/Хосте Феррер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мартинес Сирес/Хосте Феррер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мартинес Сирес/Хосте Феррер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мартинес Сирес/Хосте Феррер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес Сирес/Хосте Феррер — Аверлаг/Хоедт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мартинес Сирес/Хосте Феррер и Аверлаг/Хоедт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мартинес Сирес/Хосте Феррер и для Аверлаг/Хоедт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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