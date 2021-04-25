Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.21)

Прогноз Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа (25 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа 25.04.2021

25.04.2021 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Тель-Авив примет соперника по национальному первенству Хапоэль Хайфа.



В 20:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Хапоэль Тель-Авив и Хапоэль Хайфа займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 25.04.2021, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив намерены 25.04.2021 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Хапоэль Хайфа. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 20:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Хапоэль Тель-Авив

В этом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хапоэль Тель-Авив нет более травмированных игроков основы.



Хапоэль Хайфа

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хапоэль Хайфа потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Израиля, Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа

Вплоть до 25.04.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа. А так как начало встречи в 20:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.21)

Хапоэль Тель-Авив

В последние годы Хапоэль Тель-Авив является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Хапоэль Тель-Авив еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хапоэль Хайфа

После того, как баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25.04.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Хапоэль Хайфа показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Тель-Авив — Хапоэль Хайфа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хапоэль Тель-Авив все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хапоэль Хайфа хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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