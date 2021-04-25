Прогноз Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн (26-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн. Прогноз, ставки на матч (26.04.21)

26.04.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Дэниэлл/Освальд , а противостоять в этом поединке будет Басилашвили/Бегеманн.



Дэниэлл/Освальд сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 26.04.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Басилашвили/Бегеманн. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Басилашвили/Бегеманн, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26.04.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Дэниэлл/Освальд

Дэниэлл/Освальд отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Дэниэлл/Освальд проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Дэниэлл/Освальд проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Дэниэлл/Освальд играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Дэниэлл/Освальд больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Басилашвили/Бегеманн

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Басилашвили/Бегеманнв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Басилашвили/Бегеманн играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Басилашвили/Бегеманн держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Басилашвили/Бегеманн демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Басилашвили/Бегеманн находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн 26.04.2021

Дэниэлл/Освальд

К данному турниру Дэниэлл/Освальд подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Дэниэлл/Освальд находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Дэниэлл/Освальд не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Дэниэлл/Освальд старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Дэниэлл/Освальд демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Басилашвили/Бегеманн

В этом сезоне Басилашвили/Бегеманн не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Басилашвили/Бегеманн сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Басилашвили/Бегеманн допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Басилашвили/Бегеманн допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Басилашвили/Бегеманн демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дэниэлл/Освальд, и Басилашвили/Бегеманн неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн: погода помешает показать хороший теннис

Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дэниэлл/Освальд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Басилашвили/Бегеманн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дэниэлл/Освальд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Басилашвили/Бегеманн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дэниэлл/Освальд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Басилашвили/Бегеманн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дэниэлл/Освальд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дэниэлл/Освальд — Басилашвили/Бегеманн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дэниэлл/Освальд и Басилашвили/Бегеманн, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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