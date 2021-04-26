Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4) (27 апреля), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4) (27 апреля), ставки и коэффициенты

27 апреля в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) примет соперника по национальному первенству Милуоки Бакс (MAXA4).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) – Милуоки Бакс (MAXA4), запланированный на 27 апреля. Баскетболисты появятся на площадке в 09:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4), запланированное на 27 апреля. Поставить на матч можно будет до 09:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Милуоки Бакс (MAXA4) была еще пять лет назад.

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

Летом баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Милуоки Бакс (MAXA4)

Уже три недели баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Милуоки Бакс (MAXA4) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4), запланированного на 27 апреля. На площадке игроки обеих команд появятся в 09:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) и Милуоки Бакс (MAXA4) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR).



Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4) (27 апреля), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Милуоки Бакс (MAXA4)

После того, как баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 апреля сыграет матч против БК Милуоки Бакс (MAXA4). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Милуоки Бакс (MAXA4) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) — Милуоки Бакс (MAXA4). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Милуоки Бакс (MAXA4) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (MAXA4) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Милуоки Бакс (MAXA4) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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