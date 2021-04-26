Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун. Прогноз, ставки на матч(27.04.21)

Прогноз Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун (27-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун (27 апреля), ставки и коэффициенты

27 апреля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сильвия Мария Костаче , а противостоять в этом поединке будет Георгия Андрея Крачиун.



В 10:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 27 апреля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 27 апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сильвия Мария Костаче имеет на своем счету три победы, Георгия Андрея Крачиун может похвастаться четырьмя.

Сильвия Мария Костаче

Так как Сильвия Мария Костаче выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Сильвия Мария Костаче снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Сильвия Мария Костаче, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Сильвия Мария Костаче чем-то удивить, пока не ясно.



Георгия Андрея Крачиун

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Георгия Андрея Крачиун на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Георгия Андрея Крачиун демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Георгия Андрея Крачиун имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Георгия Андрея Крачиун намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Георгия Андрея Крачиун не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Георгия Андрея Крачиун будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Георгия Андрея Крачиун и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Георгия Андрея Крачиун умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун. Прогноз, ставки на матч(27.04.21)

Сильвия Мария Костаче

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сильвия Мария Костаче выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сильвия Мария Костаче всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сильвия Мария Костаче уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сильвия Мария Костаче занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сильвия Мария Костаче больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сильвия Мария Костаче имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Георгия Андрея Крачиун

В этом сезоне Георгия Андрея Крачиун действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Георгия Андрея Крачиун обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Георгия Андрея Крачиун не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Георгия Андрея Крачиун не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Георгия Андрея Крачиун имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сильвия Мария Костаче, и Георгия Андрея Крачиун неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сильвия Мария Костаче имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Георгия Андрея Крачиун в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сильвия Мария Костаче превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Георгия Андрея Крачиун сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сильвия Мария Костаче гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сильвия Мария Костаче — Георгия Андрея Крачиун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сильвия Мария Костаче и Георгия Андрея Крачиун проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-399153-anastasiya-sevastova-cvetana-pironkova-prognoz-specialista-na-match-27-04-21/