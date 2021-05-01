Прогноз Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо (01.05.2021), ставки и коэффициенты

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (01.05.21)

01 мая в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман примет соперника по национальному первенству Таллерес де Тафи Виейо.



В 03:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман – Таллерес де Тафи Виейо. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Таллерес де Тафи Виейо. Данный поединок будет сыгран 01 мая, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Таллерес де Тафи Виейо лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Сейчас баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Таллерес де Тафи Виейо

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Таллерес де Тафи Виейо на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман» — «Таллерес де Тафи Виейо»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман собираются 01 мая активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Таллерес де Тафи Виейо. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 03:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо (01 мая), ставки и коэффициенты

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Таллерес де Тафи Виейо

Два года назад баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01 мая сыграет матч против БК Таллерес де Тафи Виейо. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Таллерес де Тафи Виейо показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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