Прогноз Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде (04-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде. Прогноз, ставки на матч (04.05.21)

04-го мая в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сильвия Мария Костаче , а противостоять в этом поединке будет Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 04-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04-го мая встречаются Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде. Начало поединка запланировано на 10:00 по МСК. Сильвия Мария Костаче является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Сильвия Мария Костаче

По непонятным причинам Сильвия Мария Костаче в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Сильвия Мария Костаче теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Сильвия Мария Костаче занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Сильвия Мария Костаче играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Сильвия Мария Костаче имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

Нынешняя форма, которую демонстрирует Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

UTR Pro Tennis Series, Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде 04-го мая

Сильвия Мария Костаче

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сильвия Мария Костаче, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сильвия Мария Костаче уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сильвия Мария Костаче старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сильвия Мария Костаче, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сильвия Мария Костаче не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сильвия Мария Костаче все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сильвия Мария Костаче точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

Несмотря на свой молодой возраст, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сильвия Мария Костаче имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сильвия Мария Костаче превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сильвия Мария Костаче гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сильвия Мария Костаче — Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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