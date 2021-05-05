Прогноз Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев (06-го мая), ставки и коэффициенты

Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.05.21)

06-го мая 2021 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ногучи/Пихлер , а противостоять в этом поединке будет Королев/Чепелев.



06-го мая 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ногучи/Пихлер может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев:

Ногучи/Пихлер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06-го мая 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Королев/Чепелев. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ногучи/Пихлер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ногучи/Пихлер

В этом сезоне Ногучи/Пихлер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ногучи/Пихлер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ногучи/Пихлер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ногучи/Пихлер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ногучи/Пихлер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ногучи/Пихлер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Королев/Чепелев

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Королев/Чепелев теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Королев/Чепелев имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Королев/Чепелев испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Королев/Чепелев выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Королев/Чепелев занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев

Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев 06-го мая 2021 года

Ногучи/Пихлер

Несмотря на внушительный возраст, Ногучи/Пихлер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ногучи/Пихлер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ногучи/Пихлер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ногучи/Пихлер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ногучи/Пихлер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Королев/Чепелев

В этом сезоне Королев/Чепелев не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Королев/Чепелев сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Королев/Чепелев допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Королев/Чепелев допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Королев/Чепелев демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ногучи/Пихлер, и Королев/Чепелев неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ногучи/Пихлер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Королев/Чепелев имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ногучи/Пихлер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ногучи/Пихлер — Королев/Чепелев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ногучи/Пихлер и Королев/Чепелев сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ногучи/Пихлер, и Королев/Чепелев будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-404406-stavki-na-match-hapoel-eylat-hapoel-ierusalim-prognoz-na-basketbol-ot-06-05-21/