Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас (10-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас (10.05.2021), ставки и коэффициенты

10.05.2021 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андрея Пришакариу , а противостоять в этом поединке будет Роза Висенс Мас.



Так как Андрея Пришакариу в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Роза Висенс Мас, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 10.05.2021. Но, доказать обратное Андрея Пришакариу все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10.05.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Андрея Пришакариу имеет на своем счету три победы, Роза Висенс Мас может похвастаться четырьмя.

Андрея Пришакариу

В этом сезоне Андрея Пришакариу показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Андрея Пришакариу сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Андрея Пришакариу еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Андрея Пришакариу обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Андрея Пришакариу играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Андрея Пришакариу любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Роза Висенс Мас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Роза Висенс Мас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Роза Висенс Мас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Роза Висенс Мас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Роза Висенс Мас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Роза Висенс Мас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Андрея Пришакариу» — «Роза Висенс Мас»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас 10.05.2021

Андрея Пришакариу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Андрея Пришакариу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Андрея Пришакариу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Андрея Пришакариу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Андрея Пришакариу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Андрея Пришакариу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Андрея Пришакариу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Андрея Пришакариу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роза Висенс Мас

Роза Висенс Мас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Роза Висенс Мас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Роза Висенс Мас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Роза Висенс Мас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Роза Висенс Мас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андрея Пришакариу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роза Висенс Мас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андрея Пришакариу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роза Висенс Мас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андрея Пришакариу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роза Висенс Мас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андрея Пришакариу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрея Пришакариу — Роза Висенс Мас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Андрея Пришакариу и Роза Висенс Мас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Андрея Пришакариу и для Роза Висенс Мас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-406529-italy-tbl-zhen-brazil-tbl-zhen-prognoz-professionala-na-match-09-05-21/