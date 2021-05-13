Прогноз Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) (14-го мая), ставки и коэффициенты

Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Австралии (14.05.21)

14-го мая в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Варвик Сенаторс (жен) примет соперника по национальному первенству Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен).



14-го мая снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Варвик Сенаторс (жен) – Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен), который начнется в 13:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Варвик Сенаторс (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Варвик Сенаторс (жен) намерены 14-го мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 13:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Варвик Сенаторс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Варвик Сенаторс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 14-го мая организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 13:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.05.21)

Варвик Сенаторс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) пройдет 14-го мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 13:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Варвик Сенаторс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Варвик Сенаторс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Варвик Сенаторс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Варвик Сенаторс (жен) — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Варвик Сенаторс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Варвик Сенаторс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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