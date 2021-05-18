Прогноз Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал (18-го мая), ставки и коэффициенты

Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.05.21)

18.05.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мартинес/Сапата Мираллес , а противостоять в этом поединке будет Боргес/Кабрал.



Так как теннисный поединок Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал пройдет уже 18.05.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мартинес/Сапата Мираллес на тот момент намного сильнее, нежели Боргес/Кабрал.



Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Мартинес/Сапата Мираллес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18.05.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Боргес/Кабрал. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мартинес/Сапата Мираллес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мартинес/Сапата Мираллес

Мартинес/Сапата Мираллес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мартинес/Сапата Мираллес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мартинес/Сапата Мираллес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мартинес/Сапата Мираллес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мартинес/Сапата Мираллес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Боргес/Кабрал

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Боргес/Кабрал теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Боргес/Кабрал имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Боргес/Кабрал испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Боргес/Кабрал выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Боргес/Кабрал занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал (18.05.2021), ставки и коэффициенты

Мартинес/Сапата Мираллес

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мартинес/Сапата Мираллес проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мартинес/Сапата Мираллес в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мартинес/Сапата Мираллес больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мартинес/Сапата Мираллес уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Боргес/Кабрал

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Боргес/Кабрал хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Боргес/Кабрал никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Боргес/Кабрал сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Боргес/Кабрал всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал: снова ждем результативной игры

Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мартинес/Сапата Мираллес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Боргес/Кабрал хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мартинес/Сапата Мираллес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Боргес/Кабрал умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мартинес/Сапата Мираллес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Боргес/Кабрал вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мартинес/Сапата Мираллес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес/Сапата Мираллес — Боргес/Кабрал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мартинес/Сапата Мираллес и Боргес/Кабрал. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мартинес/Сапата Мираллес и для Боргес/Кабрал, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-411374-prognoz-na-match-arabadzhysetin-moreno-de-alboranhardt-ot-eksperta-18-05-21/