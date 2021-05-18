Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.21)

Прогноз Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос (18 мая), ставки и коэффициенты

Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос (18 мая), ставки и коэффициенты

18 мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коунтоуракис/Скорилас , а противостоять в этом поединке будет Ксилас/Танос.



Буквально несколько дней назад Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос играли свои матчи, а теперь уже 18 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Коунтоуракис/Скорилас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18 мая откроет его противостояние Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ксилас/Танос может гордиться семью победами, а вот Коунтоуракис/Скорилас имеет только пять выигранных встреч.

Коунтоуракис/Скорилас

По непонятным причинам Коунтоуракис/Скорилас в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Коунтоуракис/Скорилас теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Коунтоуракис/Скорилас занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Коунтоуракис/Скорилас играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Коунтоуракис/Скорилас имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ксилас/Танос

На этом турнире Ксилас/Танос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ксилас/Танос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ксилас/Танос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ксилас/Танос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ксилас/Танос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос

Длительное время Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.21)

Коунтоуракис/Скорилас

Несмотря на внушительный возраст, Коунтоуракис/Скорилас демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Коунтоуракис/Скорилас гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Коунтоуракис/Скорилас обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Коунтоуракис/Скорилас снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Коунтоуракис/Скорилас может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ксилас/Танос

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ксилас/Танос хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ксилас/Танос никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ксилас/Танос сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ксилас/Танос всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос: порядок побьёт класс

Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коунтоуракис/Скорилас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ксилас/Танос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коунтоуракис/Скорилас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ксилас/Танос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коунтоуракис/Скорилас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ксилас/Танос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коунтоуракис/Скорилас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коунтоуракис/Скорилас — Ксилас/Танос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Коунтоуракис/Скорилас и Ксилас/Танос проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-411633-anastasiya-sizova-nikolay-mishenev-prognoz-professionala-na-tennis-18-05-21/