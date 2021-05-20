Прогноз Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков (20.05.2021), ставки и коэффициенты

Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.05.21)

20-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алвеш/Гутьеррес , а противостоять в этом поединке будет Дамм/Рыбаков.



Судья теннисного матча Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Алвеш/Гутьеррес имеет четыре победы, то Дамм/Рыбаков может похвастаться лишь двумя победами.



Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Алвеш/Гутьеррес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Дамм/Рыбаков. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Алвеш/Гутьеррес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Алвеш/Гутьеррес

В этом сезоне Алвеш/Гутьеррес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Алвеш/Гутьеррес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Алвеш/Гутьеррес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Алвеш/Гутьеррес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Алвеш/Гутьеррес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Алвеш/Гутьеррес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Дамм/Рыбаков

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Дамм/Рыбаков теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Дамм/Рыбаков имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Дамм/Рыбаков испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Дамм/Рыбаков выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Дамм/Рыбаков занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.21)

Алвеш/Гутьеррес

Несмотря на внушительный возраст, Алвеш/Гутьеррес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алвеш/Гутьеррес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алвеш/Гутьеррес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алвеш/Гутьеррес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алвеш/Гутьеррес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Дамм/Рыбаков

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Дамм/Рыбаков хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Дамм/Рыбаков никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Дамм/Рыбаков сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Дамм/Рыбаков всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алвеш/Гутьеррес, и Дамм/Рыбаков неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алвеш/Гутьеррес — Дамм/Рыбаков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алвеш/Гутьеррес и Дамм/Рыбаков проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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