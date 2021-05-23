Мелани Клаффнер — Лена Пападакис. Прогноз, ставки на матч(23.05.21)

Прогноз Мелани Клаффнер — Лена Пападакис (23.05.2021), ставки и коэффициенты

Мелани Клаффнер — Лена Пападакис (23-го мая), ставки и коэффициенты

23-го мая в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мелани Клаффнер , а противостоять в этом поединке будет Лена Пападакис.



Мелани Клаффнер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лена Пападакис. По Москве данный поединок начнется в 09:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лена Пападакис, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мелани Клаффнер — Лена Пападакис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мелани Клаффнер — Лена Пападакис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лена Пападакис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лена Пападакис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мелани Клаффнер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мелани Клаффнер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мелани Клаффнер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мелани Клаффнер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мелани Клаффнер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мелани Клаффнер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лена Пападакис

Во взрослом туре Лена Пападакис проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Лена Пападакис пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Лена Пападакис предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Лена Пападакис еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Мелани Клаффнер» — «Лена Пападакис»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мелани Клаффнер и Лена Пападакис уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Мелани Клаффнер — Лена Пападакис. Прогноз, ставки на матч(23.05.21)

Мелани Клаффнер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мелани Клаффнер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мелани Клаффнер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мелани Клаффнер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мелани Клаффнер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мелани Клаффнер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мелани Клаффнер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мелани Клаффнер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лена Пападакис

Лена Пападакис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лена Пападакис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лена Пападакис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лена Пападакис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лена Пападакис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мелани Клаффнер — Лена Пападакис Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мелани Клаффнер и Лена Пападакис, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мелани Клаффнер и Лена Пападакис играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мелани Клаффнер, и Лена Пападакис неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мелани Клаффнер — Лена Пападакис: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мелани Клаффнер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мелани Клаффнер и Лена Пападакис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лена Пападакис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мелани Клаффнер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лена Пападакис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мелани Клаффнер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелани Клаффнер — Лена Пападакис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мелани Клаффнер и Лена Пападакис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мелани Клаффнер и Лена Пападакис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-414391-stavki-na-match-don-oka-prognoz-na-basketbol-ot-23-05-21/