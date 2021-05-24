Прогноз Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев (24 мая), ставки и коэффициенты

Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев. Прогноз, ставки на матч (24.05.21)

24 мая в 22:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Tie break TENS, в котором на корт выйдут Кирилл Давыдов , а противостоять в этом поединке будет Иван Дорофеев.



24 мая пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:50 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Кирилл Давыдов может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24 мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 22:50 по Москве, пока не начался поединок. Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кирилл Давыдов

В этом сезоне Кирилл Давыдов показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Кирилл Давыдов сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Кирилл Давыдов еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Кирилл Давыдов обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Кирилл Давыдов играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Кирилл Давыдов любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Иван Дорофеев

На этом турнире Иван Дорофеев играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Иван Дорофеев все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Иван Дорофеев не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Иван Дорофеев уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Иван Дорофеев на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Иван Дорофеев пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Tie break TENS, Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев

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Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев. Прогноз, ставки на матч(24.05.21)

Кирилл Давыдов

Несмотря на внушительный возраст, Кирилл Давыдов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кирилл Давыдов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кирилл Давыдов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кирилл Давыдов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кирилл Давыдов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Иван Дорофеев

В этом сезоне Иван Дорофеев не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Иван Дорофеев сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Иван Дорофеев допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Иван Дорофеев допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Иван Дорофеев демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кирилл Давыдов, и Иван Дорофеев неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кирилл Давыдов сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Иван Дорофеев имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кирилл Давыдов – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кирилл Давыдов — Иван Дорофеев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кирилл Давыдов и Иван Дорофеев. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кирилл Давыдов и для Иван Дорофеев, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-415215-makenna-thiel-hind-abdeluahid-prognoz-professionala-na-tennis-24-05-21/