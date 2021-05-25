Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Прогноз, ставки на матч(25.05.21)

Прогноз Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор (25-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор (25-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

25-го мая 2021 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Макк/Палович , а противостоять в этом поединке будет Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор.



Буквально несколько дней назад Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор играли свои матчи, а теперь уже 25-го мая 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 18:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Макк/Палович имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор:

До 25-го мая 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:30 по МСК.

Макк/Палович

В этом сезоне Макк/Палович демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Макк/Палович снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Макк/Палович является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Макк/Палович не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Макк/Палович еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор

На этом турнире Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Прогноз, ставки на матч(25.05.21)

Макк/Палович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Макк/Палович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Макк/Палович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Макк/Палович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Макк/Палович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Макк/Палович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Макк/Палович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Макк/Палович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор

Выступать в зале Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Макк/Палович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Макк/Палович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Макк/Палович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макк/Палович — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Макк/Палович и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Макк/Палович, и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-416091-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-bondarenkorudiukova-moralessierra-25-05-21/