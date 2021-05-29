Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз: ставим на двойные ошибки

Прогноз Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз (29-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз 29 мая

29 мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур Падел, в котором на корт выйдут Ллагуно/Риера , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Сайнз.



29 мая пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ллагуно/Риера может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ллагуно/Риера имеет на своем счету три победы, Гонзалез/Сайнз может похвастаться четырьмя.

Ллагуно/Риера

Этот турнир Ллагуно/Риера проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ллагуно/Риера может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ллагуно/Риера однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ллагуно/Риера имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ллагуно/Риера левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ллагуно/Риера хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гонзалез/Сайнз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонзалез/Сайнз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонзалез/Сайнз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонзалез/Сайнз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонзалез/Сайнз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонзалез/Сайнз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонзалез/Сайнз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонзалез/Сайнз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонзалез/Сайнз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз впервые будут встречаться между собой. Если Ллагуно/Риера уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гонзалез/Сайнз пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ллагуно/Риера демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ллагуно/Риера – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз (29 мая), ставки и коэффициенты

Ллагуно/Риера

В этом сезоне Ллагуно/Риера демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ллагуно/Риера уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ллагуно/Риера любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ллагуно/Риера часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ллагуно/Риера умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Гонзалез/Сайнз

В этом сезоне Гонзалез/Сайнз не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гонзалез/Сайнз сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гонзалез/Сайнз допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гонзалез/Сайнз допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гонзалез/Сайнз демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ллагуно/Риера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гонзалез/Сайнз в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ллагуно/Риера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гонзалез/Сайнз сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ллагуно/Риера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ллагуно/Риера — Гонзалез/Сайнз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ллагуно/Риера и Гонзалез/Сайнз, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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