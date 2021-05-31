Прогноз Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста (01-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч. ATP (01.06.21)

01.06.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Энцо Коко , а противостоять в этом поединке будет Пабло Карреньо-Буста.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01.06.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста:

01.06.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Пабло Карреньо-Буста, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Пабло Карреньо-Буста выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Энцо Коко

В этом сезоне Энцо Коко показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Энцо Коко играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Энцо Коко умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Энцо Коко и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Энцо Коко будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Энцо Коко чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Пабло Карреньо-Буста

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Пабло Карреньо-Буста на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Пабло Карреньо-Буста демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Пабло Карреньо-Буста имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Пабло Карреньо-Буста намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Пабло Карреньо-Буста не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Пабло Карреньо-Буста будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Пабло Карреньо-Буста и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Пабло Карреньо-Буста умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.21)

Энцо Коко

В этом сезоне Энцо Коко демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Энцо Коко уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Энцо Коко любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Энцо Коко часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Энцо Коко умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Пабло Карреньо-Буста

На этом турнире Пабло Карреньо-Буста играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пабло Карреньо-Буста какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пабло Карреньо-Буста уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пабло Карреньо-Буста много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пабло Карреньо-Буста сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пабло Карреньо-Буста не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Энцо Коко, и Пабло Карреньо-Буста неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста: андердог способен удивить фаворита

Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Энцо Коко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пабло Карреньо-Буста хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Энцо Коко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пабло Карреньо-Буста умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Энцо Коко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пабло Карреньо-Буста вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Энцо Коко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Энцо Коко — Пабло Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Энцо Коко и Пабло Карреньо-Буста сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Энцо Коко, и Пабло Карреньо-Буста будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-420115-kitay-kung-yuzhnaya-koreya-kung-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-01-06-21/